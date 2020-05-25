Справа Шеремета: суд продовжив арешт Антоненка на два місяці

Печерський суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одного з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (“Riffmaster”) на 60 діб.

Хід засідання транслювався на Youtube-сторінці Судової влади України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Продовжити до 23 липня 2020 року включно, у вигляді тримання під вартою Антоненка Андрія Сергійовича", - заявив суддя Віталій Писанець.

Раніше 25 травня судді Печерського райсуду Віталію Писанцю, який мав обрати запобіжний захід лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, її адвокат Тарас Безпалий оголосив відвід.

Крім того, за словами Безпалого, він має сумніви щодо об'єктивного авторозподілу даної справи на суддю Писанця, який повинен розглянути клопотання про продовження тримання під вартою усіх фігурантів справи убивства журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

21 травня юрист Леонід Маслов заявив, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко. Згодом ЗМІ повідомили, що підозру змінили і Дугарь.

22 травня інший адвокат Дугарь, Микола Ореховський, поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета завершено.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.