Справа Шеремета: адвокат Кузьменко заявив відвід судді

Судді Печерського райсуду Віталію Писанцю, який мав обрати запобіжний захід лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, її адвокат Тарас Безпалий оголосив відвід.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене є підстави щодо неупередженості. Чотири місяці тому ви розглядали аналогічне клопотання, але тоді продовжили запобіжний захід. У зв'язку з цим я вважаю, що у вас сформована думка стосовно кримінального провадження. Тому я заявляю вам відвід і прошу передати це на розгляд суду", - сказав адвокат.

Крім того, за словами Безпалого, він має сумніви щодо об'єктивного авторозподілу справи на суддю Писанця, який мав розглянути клопотання про продовження тримання під вартою усіх фігурантів справи убивства журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь.

"Відповідно до сайту "Судова влада", відсутня інформація про розподіл справ. У мене виникають об'єктивні сумніви щодо наявності у вас повноважень, оскільки лише сьогодні було подано три клопотання, які випадково випали саме на вас", - додав він.

Наразі у судовому засіданні оголошена перерва на невизначений час до розв'язання питання про відвід слідчому судді Писанцю.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

21 травня юрист Леонід Маслов заявив, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко. Згодом ЗМІ повідомили, що підозру змінили і Дугарь.

22 травня інший адвокат Дугарь, Микола Ореховський, поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета завершено.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.