Кузьменко та Антоненку подовжили ув'язнення ще на два місяці — активісти

Підозрюваним у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – лікарці та волонтерці Юлії Кузьменко і музиканту Андрію Антоненку ("Ріффмастеру") – вручили клопотання про продовження строку тримання під вартою ще на 2 місяці.

Про це повідомляється на сторінці Facebook–спільноти Free Riff.

"Тільки що в ІТТ Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко були вручені клопотання про закінчення досудового розслідування та клопотання про продовження строку тримання під вартою ще на 2 місяці, наскільки нам відомо нових, так званих, доказів 0, тобто немає", - йдеться у повідомленні.

Також активісти зазначили, що готують на 25 травня на 19:00 акцію під Офісом Президента, "де ми нагадаємо про відповідальність президента як гаранта Конституції".

"Зачитаємо та передамо текст з вимогами від захисників Андрія, Юлії та Яни, а також висловимо свої думки по цієї справі. Тож попередньо запрошуємо Вас, пізніше буде офіційний анонс", - зазначається у повідомленні.

Зі свого боку, у Facebook-спільноті Free Kuzmenko підтвердили, що Кузьменко було вручено клопотання про продовження терміну тримання під вартою ще на 60 днів та повідомлення про завершення досудового розслідування і про те, що під Офісом Президента на 25 травня планується акція.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

21 травня юрист Леонід Маслов заявив, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко. Згодом ЗМІ повідомили, що підозру змінили і Дугарь.

22 травня інший адвокат Дугарь, Микола Ореховський, поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета завершено.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.