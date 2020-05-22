Яні Дугарь хочуть змінити запобіжний захід на заставу в 168 тисяч - адвокат

Захисту Яни Дугарь, підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, вручили клопотання про зміну їй запобіжного заходу на заставу у розмірі 168 тисяч гривень.

Про це у Facebook повідомив захисник Дугарь Денис Ломанов.

"Сьогодні, несподівано, було вручено повідомлення про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування у так званій справі Шеремета. Також було вручено клопотання про зміну запобіжного заходу на заставу, відповідно до якого сторона обвинувачення просить визначити заставу у розмірі 80 НМДГ, тобто 168 тисяч гривень", - написав він.

Ломанов також зазначив, що сторона захисту зібрала беззаперечні докази невинуватості Дугарь.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року. Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

21 травня юрист Леонід Маслов заявив, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Антоненку та Кузьменко. Згодом ЗМІ повідомили, що підозру змінили і Дугарь.

22 травня інший адвокат Дугарь, Микола Ореховський, поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета завершено.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.