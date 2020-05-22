Досудове розслідування у справі Шеремета завершили - адвокат

Досудове розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета завершено.

Про це кореспондентові Укріноформу повідомив адвокат однієї з підозрюваних у справі, Яни Дугарь, Микола Ореховський.

"Так, завершили розслідування... Слідство закінчилось стосовно Яни Дугарь, Кузьменко Юлії та Андрія Антоненка", - підтвердив захисник.

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва переніс судове засідання з розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу Юлії Кузьменко.

Юрист Леонід Маслов заявляв, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року. Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.