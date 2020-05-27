Захист Антоненка заявляє, що зміг ознайомитися з матеріалами справи на п'ятий день

Захист Антоненка заявляє, що зміг ознайомитися з матеріалами справи на п'ятий день

Укрінформ
Керівник юридичної фірми "Сенс Консалтинг", долученої до захисту Андрія Антоненка, якого підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета, заявив, що захист отримав змогу побачити матеріали справи після їх відкриття на п'ятий день.

Про це керівник "Сенс Консалтинг" Леонід Маслов заявив в інтерв’ю «Бабелю».

«На п’ятий день після відкриття матеріалів справи ми нарешті отримали змогу хоч щось побачити. Нам показали три томи в багажнику машини біля ізолятора тимчасового тримання. Це були копії справи жахливої якості. Більше того, в тих трьох томах — загальна інформація, яка до Антоненка жодного стосунку не має», - сказав Маслов.

За його словами, «ми сфотографували ті томи і розписалися в цьому, але ми оскаржуємо такий спосіб ознайомлення та таку якість матеріалів і вимагатимемо, щоб нам надали всі 38 томів справи і переписали цифрові матеріали на наш носій».

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«Через те, що нам вчасно не надали матеріали справи, ми не змогли довести, що підстав залишати Антоненка і Кузьменко під вартою немає. Сторона обвинувачення подала клопотання (щодо продовження арешту – ред.) із порушенням строків. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, такі порушення — підстава для відмови у клопотанні. Тобто суддя ухвалив рішення всупереч практиці ЄСПЛ, і це робить ув’язнення незаконним», - зазначив Маслов.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок суд продовжив арешт Антоненка на 60 діб.

12 грудня 2019 року про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

Журналіст Павло Шеремет загинув уранці 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля.

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