Захист Антоненка заявляє, що зміг ознайомитися з матеріалами справи на п'ятий день

Керівник юридичної фірми "Сенс Консалтинг", долученої до захисту Андрія Антоненка, якого підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета, заявив, що захист отримав змогу побачити матеріали справи після їх відкриття на п'ятий день.

Про це керівник "Сенс Консалтинг" Леонід Маслов заявив в інтерв’ю «Бабелю».

«На п’ятий день після відкриття матеріалів справи ми нарешті отримали змогу хоч щось побачити. Нам показали три томи в багажнику машини біля ізолятора тимчасового тримання. Це були копії справи жахливої якості. Більше того, в тих трьох томах — загальна інформація, яка до Антоненка жодного стосунку не має», - сказав Маслов.

За його словами, «ми сфотографували ті томи і розписалися в цьому, але ми оскаржуємо такий спосіб ознайомлення та таку якість матеріалів і вимагатимемо, щоб нам надали всі 38 томів справи і переписали цифрові матеріали на наш носій».

«Через те, що нам вчасно не надали матеріали справи, ми не змогли довести, що підстав залишати Антоненка і Кузьменко під вартою немає. Сторона обвинувачення подала клопотання (щодо продовження арешту – ред.) із порушенням строків. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, такі порушення — підстава для відмови у клопотанні. Тобто суддя ухвалив рішення всупереч практиці ЄСПЛ, і це робить ув’язнення незаконним», - зазначив Маслов.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок суд продовжив арешт Антоненка на 60 діб.

12 грудня 2019 року про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

Журналіст Павло Шеремет загинув уранці 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля.