Продовження арешту Антоненку: адвокат заявляє, що суд не мав права розглядати клопотання

Адвокат підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, Андрія Антоненка (“Ріффмастера”) Станіслав Кулик заявив, що прокурор не мав права подавати до суду клопотання про продовження арешту Антоненку, а суддя — розглядати це клопотання.

Про це Кулик написав у Facebook.

“Як ви знаєте, вчора слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва Писанцем В.А. розглядалося клопотання прокурора у сумнозвісній «справі Шеремета» про продовження строку тримання під вартою підозрюваного Андрія Антоненка. І всім вже відомий результат того розгляду. Проте за законом суддя навіть не мав розглядати те клопотання”, - вважає Кулик.

За його словами, у абзаці 10 пункту 205 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України на період дії карантину, встановленого Кабміном з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, встановлено, що «під час досудового розслідування та під час судового розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою подається не пізніше, ніж за десять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою".

Захисник Антоненка нагадав, що постановою № 392 від 20 травня 2020 року Кабмін продовжив карантин по всій території України до 22 червня 2020 року. Тобто, зазначена норма про строк подання клопотання стороною обвинувачення є чинною.

“Ухвалою слідчого судді строк тримання під вартою пана Антоненка був продовжений до 1 червня 2020 року включно. Не важко порахувати, що строк «за 10 днів до закінчення дії» тієї ухвали - 22 травня 2020 року. Клопотання ж сторони обвинувачення про продовження строку тримання під вартою підозрюваного Антоненка було подане лише вчора, 25 травня... Прокурор, згідно з чинним законодавством, мав повноваження (право) подати клопотання про продовження тримання під вартою підозрюваного Антоненка лише до 22 травня включно. А після цієї дати він вже втратив таке право, не мав повноважень подавати те клопотання”, - заявив Кулик.

Адвокат наполягає, що подання прокурором того клопотання є незаконним.

“Така ж ситуація й зі слідчим суддею. Він не мав права навіть розглядати незаконно подане клопотання”, - додав Кулик.

Як повідомлялося, у понеділок суд продовжив арешт Антоненка на 60 діб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета - ветерану АТО Андрію Антоненку, лікарю й волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі одного з парашутно-десантних батальйонів Яні Дугарь. Кузьменко й Антоненко зараз перебувають у СІЗО.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля.