Справа Шеремета: суд відхилив відвід судді від адвоката Кузьменко

Печерський суд міста Києва відхилив відвід судді Віталія Писанця від адвоката підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Тараса Безпалого.

Про це сам адвокат повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу.

"Відмовили у задоволенні відводу слідчого судді Писанця, мотивацію жодним чином не пояснили. Відповідно, тільки короткий текст ухвали, повний текст буде за 5 діб. Відвід розглядав суддя Соколов. О 21:30 буде продовження розгляду клопотання про тримання під вартою на два місяці", - зазначив він.

Раніше судді Печерського райсуду Віталію Писанцю, який мав обрати запобіжний захід лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, її адвокат Тарас Безпалий оголосив відвід.

Крім того, за словами Безпалого, він має сумніви щодо об'єктивного авторозподілу справи на суддю Писанця, який мав розглянути клопотання про продовження тримання під вартою усіх фігурантів справи убивства журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

21 травня юрист Леонід Маслов заявив, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко. Згодом ЗМІ повідомили, що підозру змінили і Дугарь.

22 травня інший адвокат Дугарь, Микола Ореховський, поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета завершено.

Також 22 травня адвокат захисник Денис Ломанов повідомив, що захисту Яни Дугарь вручили клопотання про зміну їй запобіжного заходу на заставу у розмірі 168 тисяч гривень.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві, в результаті вибуху автомобіля о 7:45 ранку на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Основними версіями щодо причини злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та участь російських спецслужб.