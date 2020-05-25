На Банковій - акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета

Під стінами Офісу Президента України стартувала масова акція "Пів року за ґратами. Де справедливість, пане Президенте?" на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Акція «Півроку за ґратами. Де справедливість, Пане Президенте?» / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

До акції долучилось близько двохсот осіб, люди постійно прибувають.

Активісти поруч із входом до Офісу Президента розгорнули великий плакат "Free Kuzmenko"," Free Riff", люди періодично скандують "Де справедливість?".

Як зазначили організатори акції з імпровізованої сцени, Президент України Володимир Зеленський несе політичну відповідальність за хід розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, після того, як долучився до брифінгу від МВС, присвяченого оголошенню підозр фігурантам справи у грудні 2019 року.

Крім того, на думку активістів, справу "тягнуть", а за ґратами наразі перебувають несправедливо ув'язнені люди.

Наразі на імпровізованій сцені слово взяла мати однієї із підозрюваних у справі Юлії Кузьменко.

Раніше свою участь у акції підтвердив Рух ветеранів України і понад 15 ветеранських та волонтерських організацій.

Організатори акції напередодні закликали долучатись до акції без політичних прапорів, а також дотримуватись соціальної дистанції на заході.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

21 травня юрист Леонід Маслов заявив, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко. Згодом ЗМІ повідомили, що підозру змінили і Дугарь.

22 травня інший адвокат Дугарь, Микола Ореховський, поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета завершено.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.