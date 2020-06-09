Справа Шеремета: активісти вимагають від Зеленського гарантій прозорості суду

Активісти звернулися до Президента України Володимира Зеленського з вимогою гарантувати прозорість судового процесу щодо фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь.

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“Вимагаємо від Вас, як Президента України, гарантувати виконання норм Конституції України, дотримання конституційних прав і свобод Ю.Кузьменко, А.Антоненка, Я.Дугарь, забезпечити справедливий розгляд цієї справи незалежним і безстороннім судом з тим, щоб не продовжувалось безпідставне тримання за гратами невинних людей і українське суспільство не втратило віру в справедливість і правосуддя в Україні”, - йдеться у зверненні.

Активісти нагадали, що 6 місяців минуло відтоді, як 12 грудня 2019 року на брифінгу, проведеному МВС, Дугарь, Кузьменко і Антоненка “оголосили «вбивцями» і поліція озвучила свою версію подій”, що пів року суспільство спостерігає за цією справою, і що 6 місяців Кузьменко і Антоненко знаходяться під арештом.

“... Суспільство спостерігає наступне: адвокати підозрюваних надають докази, які повністю спростовують обґрунтованість підозри та наявність будь-яких ризиків щодо перешкоджання слідству з боку цих людей, немає жодних підстав вважати, що саме ці люди є причетними до вбивства Павла Шеремета. Незважаючи на це, суди виносять невмотивовані рішення про обрання та продовження дії запобіжних заходів Ю.Кузьменко, А.Антоненко, Я.Дугарь”, - уточнюється у зверненні.

Активісти висловили думку, що суди не можуть бути об’єктивними та незалежними, “оскільки ще 12 грудня 2019 року цих людей призначили «вбивцями», транслюючи на всю країну брифінг МВС”, і зазначили, що у ЗМІ посадовці держорганів зробили чимало заяв про причетність цих осіб до вбивства Шеремета; саме це щоразу наперед визначає результати судових рішень”.

Наголошується, що це - "кричущі порушення прав людини, про що свідчить практика Європейського суду (з прав людини - ред.)".

“... Якщо українська судова система буде не здатна дати належну оцінку таким «доказам» слідства і продовжуватиме тримати за ґратами невинних людей, то Європейський суд з прав людини однозначно візьме до уваги всі аргументи і прийме рішення з точки зору об’єктивного спостерігача і відповідачем в такому разі буде держава Україна”, - уточнили активісти.

Як повідомляв Укрінформ, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі залишаються у СІЗО.