Слідство продовжує шукати замовників убивства Шеремета — Аваков

Слідство продовжує шукати замовників убивства журналіста Павла Шеремета.

Про це заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По інших епізодах цієї справи — замовниках і організаторах, механізму виконання - слідство триває. Очевидно, що воно може доповнюватися новими фактами", - сказав міністр.

Він нагадав, що матеріали справи щодо трьох підозрюваних — Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка і Яни Дугарь — виділені в окреме провадження, слідство у якому завершене. Нині підозрювані разом з адвокатами знайомляться з матеріалами справи, яких налічується 38 томів, після чого її направлять до суду.

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Аваков також заликав уникати "політичних спекуляцій" навколо цієї справи.

"Не потрібно спекулювати політично навколо цієї справи. Слідство проведено дуже серйозно. Воно ніяк не пов’язано з персоналіями, кар’єрами - моєю чи інших чиновників", - заявив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Фото: МВС