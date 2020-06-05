Апеляцію на арешт Антоненка перенесли на 15 червня

Розгляд апеляції в Київському апеляційному суді на ув'язнення підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка ("Ріффмастера") перенесли на 15 червня.

Про це під час виступу на акції під Верховною Радою щодо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова заявив керівник юридичної фірми, долученої до захисту Антоненка, Леонід Маслов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в апеляційному суді мало відбутися судове засідання, на якому мало б розглядатися питання щодо ув'язнення Андрія Антоненка. Воно, як завжди, було перенесене, тому що не прийшли матеріали справи з Печерського суду. Наступне засідання буде 15 червня", - зазначив Маслов.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.