Справа Шеремета: Антоненко заявляє, що у СІЗО на нього чинили тиск

Підозрюваний у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко («Ріффмастер») стверджує, що в СІЗО на нього тиснули і не надавали медичну допомогу.

Про це він сказав у інтерв’ю «Бабелю».

«Тиск був (у СІЗО – ред.) — забороняли теплі речі, засоби гігієни (помитися, постригтися). Не надавали медичну допомогу, наприклад стоматологічну. До речі, зараз її теж не надають. З цього приводу я написав кілька заяв, отримав відписки з погодженням, але не допомогу... Ще мені не давали побачення з рідними», - заявив Антоненко.

За його словами, у камері він має одного "сусіда".

«Умови не домашні, але і не критичні. Звісно, вже втомився, всі втомилися, але маємо триматись», - зазначив Антоненко.

Він додав, що читав нову підозру, але причетність до інкримінованих йому діянь заперечує.

Антоненко зазначив, що дуже сумує за родиною.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.