Справа Шеремета: поліція відкидає звинувачення у фальсифікації маршруту підозрюваних
Про це інформує пресслужба відомства.
Зазначається, що для проведення експертних досліджень слідство використовувало декілька відеофайлів, вилучених по маршруту руху підозрюваних - Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко, у тому числі і відео з фасаду приміщень Київського університуту ім. Б.Грінченка, який розташований по вул. Бульварно-Кудрявській,18/2.
У поліції вказують, що у матеріалах кримінального провадження подається схема руху підозрюваних від автомобіля до вул. Бульварно-Кудрявській,18/2, оскільки саме там фігурантів востаннє зафіксувала камера відеоспостереження, і на цій схемі зображено, що після закладення вибухівки підозрювані провулком Чеховським вийшли на вулицю Бульварно-Кудрявську, звідки і повернули в квартал між вулицями Бульварно-Кудрявська та Олеся Гончара.
У поліції повідомили, що у кварталі, куди звернули фігуранти за адресою вул. О.Гончара, 28б, розташована квартира, якою користувався підозрюваний Антоненко. Про це він особисто підтвердив це під час допиту.
Також у поліції зауважили, що у попередніх підозрах маршрут руху підозрюваних не фігурував, його було додано до тексту підозр після погодження з процесуальним керівником у кримінальному провадженні.
Раніше журналісти-розслідувачі з проекту "Слідство.інфо" заявили, що у поліції фальсифікували маршрут руху підозрюваних у справі про вбивство Шеремета.
Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.
Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.
25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.