Справа Шеремета: поліція відкидає звинувачення у фальсифікації маршруту підозрюваних

У Нацполіції стверджують, що слідство не змінювало маршрут, яким рухалися підозрювані у причетності до убивства журналіста Павла Шеремета. У попередніх підозрах маршрут руху підозрюваних не фігурував, його додали лише зараз.

Про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що для проведення експертних досліджень слідство використовувало декілька відеофайлів, вилучених по маршруту руху підозрюваних - Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко, у тому числі і відео з фасаду приміщень Київського університуту ім. Б.Грінченка, який розташований по вул. Бульварно-Кудрявській,18/2.

У поліції вказують, що у матеріалах кримінального провадження подається схема руху підозрюваних від автомобіля до вул. Бульварно-Кудрявській,18/2, оскільки саме там фігурантів востаннє зафіксувала камера відеоспостереження, і на цій схемі зображено, що після закладення вибухівки підозрювані провулком Чеховським вийшли на вулицю Бульварно-Кудрявську, звідки і повернули в квартал між вулицями Бульварно-Кудрявська та Олеся Гончара.

У поліції повідомили, що у кварталі, куди звернули фігуранти за адресою вул. О.Гончара, 28б, розташована квартира, якою користувався підозрюваний Антоненко. Про це він особисто підтвердив це під час допиту.

Також у поліції зауважили, що у попередніх підозрах маршрут руху підозрюваних не фігурував, його було додано до тексту підозр після погодження з процесуальним керівником у кримінальному провадженні.

Раніше журналісти-розслідувачі з проекту "Слідство.інфо" заявили, що у поліції фальсифікували маршрут руху підозрюваних у справі про вбивство Шеремета.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.