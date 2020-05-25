Справа Шеремета: Дугарь призначили заставу й електронний браслет

Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це після судового засідання повідомив кореспонденту Укрінформу адвокат Микола Ореховський.

"Суд задовольнив клопотання прокурорів: змінив запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тисяч гривень, зобов'язав одягнути електронний браслет і поклав обов'язки перебувати в районі, в якому розміщена військова частина, де Яна проходить військову службу", - зазначив він.

Ореховський наголосив, що захисники Яни Дугарь підготують апеляцію на це рішення і вказав, що суддя Віталій Писанець не взяв до уваги надані стороною захисту документи, а також готовність п'ятьох осіб взяти Дугарь на поруки.

Раніше суддя Віталій Писанець продовжив на 60 діб тримання під вартою одному з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрію Антоненку (“Riffmaster”).

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. Кузьменко й Антоненко зараз перебувають у СІЗО.

22 травня Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

Того ж таки дня адвокат Денис Ломанов повідомив, що захисту Яни Дугарь вручили клопотання про зміну їй запобіжного заходу на заставу в розмірі 168 тисяч гривень.

Журналіст Павло Шеремет загинув уранці 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Основними версіями злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та акцію російських спецслужб.