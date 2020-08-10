Під Офісом генерального прокурора проходить акція на підтримку Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Активісти розгорнули великий плакат "Досить брехні!" перед входом до установи.

Одеський активіст Сергій Стерненко, анонсуючи у телеграмі акцію, наголосив, активісти виступають проти дій Офісу генпрокурора.

"Захист Антоненка та Кзьменко подає клопотання про зміну запобіжного заходу для них. Але на судові засідання ... не приходять прокурори. Тому слухання відкладають раз за разом", - зазначив він.

Під Офісом генпрокурора проходить акція на підтримку Антоненка і Кузьменко Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Наразі слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для всіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.