Антоненко готовий на слідчий експеримент, якщо його звільнять із-під варти

Підозрюваний у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко заявив, що готовий на проведення слідчого експерименту, якщо його звільнять з-під варти.

Про це він повідомив у інтерв’ю "Українській правді".

«Про відмови – брехня. Ми не відмовлялися від жодних слідчих дій, а наполягали на їх законному проведенні, з адвокатами. Слідчий експеримент я і зараз готовий пройти, якщо мене звільнять з-під варти, тобто не будуть водити на ланцюжку, як Юлю (Кузьменко - ред.), і за умови, що відео одразу після цього покажуть. Але цього вони бояться більш за все», - сказав Антоненко.

Він наголосив, що також разом із своїм захистом не відмовлявся від поліграфа: «ми запропонували незалежну експертизу із залученням іноземних спеців, бо існували обґрунтовані ризики фальсифікації зі сторони слідства».

«Уявіть, той самий психолог, що оголосив ходу «невербальною поведінкою» і підписав цю маячню, тепер пропонувався мені в новій іпостасі – поліграфолога! Кажуть, інших у нас нема», - зазначив Антоненко.

Він також заявив, що ніколи не співпрацював із СБУ і що йому невідомо про структури СБУ і їх відділи, а також наголосив, що не знається на вибухівці. «Я не знаюсь на вибухівці. Я музикант. А в ССО із 2017 року. Задачі в мене інші. Реклама ССО. Рекрутинг. Знаю про парашути, міни бачив лише учбові, вихолощені або на фото. Але якби мені навіть рідна мати запропонувала причепити комусь вночі під машину незрозумілу мені річ, я б не став цього робити», - підкреслив Антоненко.

Як повідомляв Укрінформ, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

12 березня на брифінгу заступник голови Нацполіції України Євген Коваль повідомив, що слідство у справі вбивства Павла Шеремета підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Наразі слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.