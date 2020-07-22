Все є у матеріалах справи: адвокат Дугарь спростував заяву МВС щодо експертиз

Адвокат підозрюваної у справі щодо вбивства Павла Шеремета Яни Дугарь заявляє, що дані вимірювання її зросту, тестування на поліграфі, і навіть почеркознавчої експертизи, яка не потрібна взагалі, містяться в матеріалах справи.

Твердження МВС щодо того, що Дугарь нібито відмовляється проходити експертизи, Віталій Коломієць спростував у відео у Facebook.

“Щодо того, що Яна нібито відмовилася від замірів зросту. Ось, будь ласка, експертиза СМЕ по зросту Яни. Вона без взуття - 175 см. Ця експертиза у квітні отримана і надана стороні обвинувачення”, - сказав Коломієць.

За його словами, правоохоронці розказували, що у них зріст жінки-розвідниці в межах 167-174 см. “Але відкриваємо їхню експертизу від 20.09.2019, і в них виходить 168 см. Але вони дають собі похибку у 3,5 см, тобто, це може бути 164,5 або 171. Нагадую, Яна без взуття 175 см, і абсолютно ніяк не підходить по зросту по їхнім параметрам”, - уточнив захисник.

Коментуючи заяви, що Дугарь нібито відмовилася від давання показів в ході допиту у якості підозрюваної, адвокат зазначив, що лише у 17 томі кримінального провадження містяться матеріали щодо 3-4 допитів Дугарь.

“Щодо того, що Дугарь “відмовилася від проходження судово-психіатричної експертизи”, це повний брєд, бо Яна – військовослужбовець, і вона постійно проходить обстеження у психіатрів у складі медкомісії, і відповідно, вона осудна здорова людина, і вони мають доступ до її медичної документації», - сказав Коломієць.

Коментуючи твердження МВС, що Дугарь нібито відмовилася від проходження поліграфу, він зазначив, що “цій експертизі більше ніж пів року; вона є і в сторони обвинувачення, ось вона”.

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Дані почеркознавчої експертизи, від якої Дугарь теж нібито відмовилася, є в матеріалах справи, хоча, як додав адвокат, взагалі незрозуміло, для чого правоохоронці її проводили, бо за його словами, це не входить в предмет доказування.

«Почеркознавчу експертизу вони провели. Для прокурорів - том 36, починаючи зі 163 сторінки, Непотрібна абсолютно, але вона є, зроблена», - заявив Коломієць.

Він також пообіцяв пізніше дати детальні посилання на всі документи, які він показував у своєму відеозверненні.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

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Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський районний суд міста Києва ухвалив обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.

20 липня у МВС наголосили, що підозрювана у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугарь не має беззаперечного алібі, яке підтверджує неможливість її співучасті у вбивстві журналіста Павла Шеремета.