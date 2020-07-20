Захист Дугарь подав клопотання про закриття справи

Кримінальну справу щодо Яни Дугарь хочуть передати до суду, однак прокуратура має сказати своє слово щодо достатності доказів у справі. Адвокати Дугарь передали до Офісу генпрокурора клопотання про закриття провадження щодо неї.

Про це під час пресконференції на тему "Як фальсифікувалася справа Шеремета. Підсумки ознайомлення з матеріалами" заявив адвокат Микола Ореховський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу звернути увагу суспільства на те, що справу... терміново намагаються направити до суду. Після того, як повідомили про завершення судового розслідування, десь два тижні, а може й більше, стороні захисту взагалі не давали доступу до матеріалів досудового розслідування”, - зазначив адвокат, додавши, що захист наполягає на доступі до оригіналів усіх матеріалів справи, а не вибіркових її частин.

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Ореховський додав, що прокуратура взагалі мовчить щодо достатності і обґрунтованості доказів, які надають слідчі органи.

“Таке квапливе бажання направити справу до суду і перенести дискусію про це розслідування і його результат виключно в площину судового розгляду, на нашу думку, свідчить про те, що якимось чином сторона обвинувачення вже впевнена, що в суді вони досягнуть результату і все у них вийде. Натомість тут ми не чуємо голосу прокуратури”, - заявив адвокат.

Він нагадав, що ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в лютому заявив, що для передачі розслідування до суду недостатньо доказів, однак після зміни очільника прокурора така позиція перестала звучати.

“Ми хочемо змусити у законний процесуальний спосіб прокуратуру відреагувати на той результат (досудового розслідування — ред.). Бо розслідування завершується не лише направленням справи до суду, а й іншими рішеннями, які має прийняти прокурор. Зокрема, прокурор, крім звернення до суду, може і закрити кримінальне провадження за відсутності складу злочину в діянні певної особи або всіх осіб, або за відсутності взагалі події злочину. Оцінити ту доказову базу, яку надала поліція і з якою прокурор має йти до суду він зобов'язаний... З метою змусити прокуратуру відреагувати на повідомлення про результат ми сьогодні подали клопотання про закриття цього кримінального провадження відносно Яни Дугарь за відсутністю в її діянні складу злочину”, - зазначив Ореховський.

Він також поінформував, що адвокати детально виклали в клопотанні докази, які підтверджують алібі Дугарь.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

12 березня на брифінгу заступник голови Нацполіції України Євген Коваль повідомив, що слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Наразі слідство підозрює Кузьменко, Дугарь та Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет.

Кузьменко й Антоненко перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.