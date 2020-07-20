Справа Шеремета: Кузьменко хоче пройти поліграф, але з іншими експертами

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікар і волонтер Юлія Кузьменко заявила, що хоче пройти поліграф, але не з тими експертами, яких дають слідчі органи.

Про це вона повідомила в інтерв'ю "Українській правді".

"Поліграф я пройду обов'язково. Я цього хочу. Просто не у тієї групи експертів, яких дають слідчі органи", - сказала Кузьменко.

Вона наголосила, що з другою підозрюваною у цій справі, медсестрою одного з парашутно-десантних батальйонів Яною Дугарь, у 2016 році не була знайома, і вони навіть не знали про існування одне одної.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивство Шеремета.

Слідство підозрює лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу в розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менше ніж за добу.

Кузьменко та Антоненко зараз перебувають в СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва постановив обмежити для підозрюваних і їх захисту терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.

Всі підозрювані заперечують свою причетність до злочину.