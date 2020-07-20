Справа Шеремета: Кузьменко хоче пройти поліграф, але з іншими експертами
Про це вона повідомила в інтерв'ю "Українській правді".
"Поліграф я пройду обов'язково. Я цього хочу. Просто не у тієї групи експертів, яких дають слідчі органи", - сказала Кузьменко.
Вона наголосила, що з другою підозрюваною у цій справі, медсестрою одного з парашутно-десантних батальйонів Яною Дугарь, у 2016 році не була знайома, і вони навіть не знали про існування одне одної.
Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля.
12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивство Шеремета.
Слідство підозрює лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.
25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу в розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менше ніж за добу.
Кузьменко та Антоненко зараз перебувають в СІЗО.
17 липня Печерський райсуд Києва постановив обмежити для підозрюваних і їх захисту терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.
Всі підозрювані заперечують свою причетність до злочину.