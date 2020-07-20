Подружжя Грищенків ніколи не були підозрюваними у справі Шеремета – юрист

Подружжя добровольців АТО Інна і Владислав Грищенки ніколи не були підозрюваними у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета і не допитувалися з цього приводу.

Про це у Facebook написав керівник юридичної фірми “Сенс Консалтинг”, долученої до захисту підозрюваного у справі щодо вбивства Шеремета музиканта Андрія Антоненка (“Ріффмастера”), Леонід Маслов.

“Грищенки підозрюються у невдалій спробі підриву кримінального авторитета Чекурака в м. Косів. Вони ніколи не були підозрюваними у справі вбивства Павла Шеремета і навіть не допитувались з цього приводу”, - написав юрист.

Він наголосив, що вибуховий пристрій в Косові, який спрацював, “не має жодної спільної риси з бомбою, яка вбила П.Шеремета, окрім типу кріплення - магнітів”.

“На відміну від неї косівська бомба оболонкова, в 10 разів потужніша, підривалася не електричним (ЕДП), а механічним запалом (УЗРГМ)”, - зазначив Маслов.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

12 березня на брифінгу заступник голови Нацполіції України Євген Коваль заявив, що слідство у справі вбивства Павла Шеремета підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Згодом слідство заявило про трьох підозрюваних - Кузьменко, Дугарь та Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь - їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.

Фото: Громадське