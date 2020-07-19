Справа Грищенків: з учасниці АТО "Пуми" зняли електронний браслет

З колишньої військової Інни Грищенко (позивний «Пума»), підозрюваної у замаху на бізнесмена з Прикарпаття, зняли електронний браслет та усі зобов’язання.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на адвокатів Віталія Ковальчука та Олену Помазановську.

Зазначається, що термін запобіжного заходу завершився 15 липня.

«На розгляді суду продовжує бути клопотання про зміну запобіжного з цілодобового домашнього арешту на заставу. Але двічі суддя оголошував перерву, надаючи стороні обвинувачення час для підготовки до підтримання власного клопотання та надання додаткових матеріалів на обґрунтування клопотання», - заявила адвокат.

За її словами, на третє засідання прокурори взагалі не з’явилися.

«У цей час закінчився термін дії ухвали щодо цілодобового арешту. Тому на даний час жодного запобіжного немає. Наступне засідання на 24.07. Але це клопотання суд вже задовольнити не може», — сказала Помазановська.

Як повідомлялося, подружжя Інни й Владислава Грищенків підозрюють у замаху на бізнесмена у місті Косів Івано-Франківської області у 2018 році.

Також слідство пов’язує Грищенків зі справою убивства Павла Шеремета.