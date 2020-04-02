Справа Грищенків: поліція прийшла з обшуком до волонтерки

Поліція провела обшук у волонтерки Марія Бурдун у зв'язку зі справою щодо учасників АТО Владислава та Інни Грищенків, яких підозрюють у замаху на підприємця.

Про це волонтерка написала на своїй сторінці у Facebook.

"У мене обшук і на дачі теж", - написала вона.

Водночас користувач соцмережі під ніком Євген Дев'ятка опублікував відео, у якому Бурдун розповідає, що слідчі дії у неї в квартирі розпочалися о 6 годині ранку у справі щодо замаху на вбивство підприємця, яке інкримінують Владиславу Грищенку. Паралельно обшук пройшов також на дачі, де живе її мати.

За словами волонтерки, у неї забрали телефон і карти пам'яті.

У свою чергу начальник управління комунікації Нацполіції Оксана Блищик підтвердила Укрінформу проведення слідчих дій у цій справі. Більш детальну інформацію вона пообіцяла оприлюднити згодом.

Як повідомлялося, учасників АТО Владислава "Бучу" Грищенка і його дружину Інну ("Пума") підозрюють у замаху на вбивство бізнесмена Михайла Чекурака.