Справа Грищенків: поліція прийшла з обшуком до волонтерки
Про це волонтерка написала на своїй сторінці у Facebook.
"У мене обшук і на дачі теж", - написала вона.
Водночас користувач соцмережі під ніком Євген Дев'ятка опублікував відео, у якому Бурдун розповідає, що слідчі дії у неї в квартирі розпочалися о 6 годині ранку у справі щодо замаху на вбивство підприємця, яке інкримінують Владиславу Грищенку. Паралельно обшук пройшов також на дачі, де живе її мати.
За словами волонтерки, у неї забрали телефон і карти пам'яті.
У свою чергу начальник управління комунікації Нацполіції Оксана Блищик підтвердила Укрінформу проведення слідчих дій у цій справі. Більш детальну інформацію вона пообіцяла оприлюднити згодом.
Як повідомлялося, учасників АТО Владислава "Бучу" Грищенка і його дружину Інну ("Пума") підозрюють у замаху на вбивство бізнесмена Михайла Чекурака.