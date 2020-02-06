Вбивство Шеремета: Слідство спростувало окремі заяви захисту Кузьменко

Слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета стверджує, що в окремих заявах захисту лікаря і волонтера Юлії Кузьменко є невідповідності.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

“Під час судових засідань адвокати та деякі свідки оприлюднювали суперечливу інформацію щодо алібі підозрюваної. Зокрема, Юлія Кузьменко неодноразово розповідала, що не знала, хто такий Павло Шеремет і вперше почула прізвище журналіста лише після підриву його авто. Про цю подію, за словами адвоката під час судового засідання 12 грудня 2019 року, підозрювана дізналася на роботі, переглядаючи вранці 20 липня новинну стрічку Facebook. Однак надалі і її захисник, і сама підозрювана говорять, що в цей період Юлія Кузьменко перебувала у відпустці, що є документально підтвердженим фактом”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у поліції, відпустку Кузьменко частково проводила в Одеській області з нинішнім співмешканцем Петром Кіяном. 18 липня 2016 року вони разом повернулися до Києва.

"Тієї ночі Юлія разом із чоловіком Дмитром (на той час офіційно вони ще перебували у шлюбі) поїхали до аеропорту Бориспіль, аби зустріти сина та батьків підозрюваної з Туреччини. Під час свідчень 3 лютого цього року мати Юлії Кузьменко заявила, що не пам’ятає, о котрій годині вони перетнули кордон. А під час засідання 24 грудня 2019 року адвокат Владислав Добош озвучив, що підозрювана 19 липня 2016 р. о 02:00 чекала в аеропорту Бориспіль, а повернулися додому о 05:00", - йдеться у повідомленні

Однак, відповідно до протоколу огляду, оприлюдненого прокурором під час судового засідання, рідний син та батьки підозрюваної після відпочинку в Турецькій Республіці перетнули державний кордон України 19 липня 2016 року у період із 00:12 по 00:18.

У поліції також зауважили, що зважаючи на отриманий під час слідства трафік телефонних з’єднань абонентського номера підозрюваної, Кузьменко вже о 01:24 була вдома – на вул. Урлівській.

"Водночас сторона обвинувачення має сумніви щодо правдивості свідчень нині вже колишнього чоловіка Юлії Кузьменко Дмитра Кузьменка. Під час судового засідання 24 грудня 2019 року він засвідчив, що з вечора 18-го до 20 липня 2016 року підозрювана перебувала з ним вдома і він чітко знає, де і з ким вона проводила час. А вже під час судового засідання 3 лютого 2020 року колишній чоловік підозрюваної заявив, що не знає, де та з ким була його дружина на відпочинку", - зазначається у поліції.

Правоохоронці відзначають, що сторона захисту Кузьменко заявляла, що підозрювана не мала тісних зв’язків з іншими членами групи, у тому числі з Андрієм Антоненком.

"Однак слідство встановило факти тісних стосунків між Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком, а також спростувало інформацію про те, що спілкуванням між ними обмежувалося темою ДТП за участі дружини та дитини Андрія Антоненка. Зокрема у 2016 році фіксуються 104 з’єднання між ними, з яких до дати вчинення злочину – 14 з’єднань (2 SMS-повідомлення та 12 дзвінків загальною тривалістю 40 хвилин). Після 20 липня 2016 року таких з’єднань встановлено 90: 16 SMS-повідомлень та 74 дзвінки. Окрім цього, впродовж 2016 року зафіксовано 252 повідомлення в мережі Facebook, у тому числі 89 - до вчинення злочину", - зазначають у поліції.

Поінформовано, що у кримінальному провадженні заплановано ряд слідчих дій, завершення виконання судових експертиз, а також інших процесуальних дій, зокрема ініційованих стороною захисту, для всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування.

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Апеляційний суд Києва залишив під вартою і Юлію Кузьменко.