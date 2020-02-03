Офіс генпрокурора продовжив слідство у справі Шеремета - ЗМІ

Офіс генерального прокурора України продовжив строк досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це інформує hromadske з посиланням на прокурора у справі Сергія Зузака.

«Прокурор пояснив, що ухвалювати рішення про направлення обвинувального акту в суд чи закриття провадження наразі рано. За його словами, потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, зокрема експерименти та допити», - йдеться в повідомленні.

Досудове слідство продовжено до квітня 2020 року, зазначає видання.

Як повідомлялося, 29 січня прокурор у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Сергій Зузак заявив, що трьом підозрюваним та їхнім захисникам передали для ознайомлення прохання слідчих, що ведуть цю справу, до Офісу генпрокурора продовжити терміни досудового слідства до червня 2020 року.

Того ж дня ОГ повідомив, що 28 січня прокурори Офісу генерального прокурора, процесуальні керівники в кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета, надали органу досудового розслідування письмові вказівки стосовно проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину. У тому числі йдеться про ретельну перевірку аргументів захисту.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивство Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року ув Києві внаслідок вибуху автомобіля.