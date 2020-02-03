"Євросолідарність" вимагає створити ТСК у Раді щодо справи Шеремета

Укрінформ
Фракція партії "Європейська солідарність" вимагає створити тимчасову слідчу комісію парламенту щодо розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це заявив співголова фракції Артур Герасимов на засіданні Погоджувальної ради у понеділок, повідомляє пресслужба політсили.

"Днями навіть "100% свій прокурор" пан Рябошапка визнав, що доказів проти підозрюваних у справі Шеремата не достатньо", – підкреслив він.

"Але українських патріотів, які стали жертвами політичного піару вищого керівництва держави, продовжують утримувати в СІЗО", – зауважив співголова фракції.

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"Ми вимагаємо включити до порядку денного проєкт постанови щодо запуску роботи ТСК по справі Шеремета", – сказав Герасимов.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що потрібно зібрати додаткові докази для передачі до суду справи за обвинуваченням виконавців і організаторів убивства журналіста Павла Шеремета.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивство Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенко.

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23 січня Київський апеляційний суд відпустив під домашній арешт Інну Грищенко, а Яні Дугарь Печерський райсуд Києва 24 січня обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху автомобіля.

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