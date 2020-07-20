Слідство щодо замовників убивства журналіста Шеремета триває - МВС

Слідство щодо замовників убивства журналіста Шеремета триває - МВС

Укрінформ
Правоохоронці продовжують слідство щодо замовників і організаторів вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це інформує пресслужба МВС у Telegram.

"Щодо замовників та організаторів злочину - слідство триває. Нацполіцією виконана величезна робота і справу Павла Шеремета буде доведено до кінця", - йдеться у повідомленні.

Водночас у МВС нагадали, що у справі Шеремета "пред’явлено обґрунтовану підозру особам, яких слідство вважає виконавцями".

"Справа щодо цих осіб виділена в окреме провадження, досудове розслідування в якій завершено 22 травня. Матеріали справи готові для передачі до суду та відкриті підозрюваним і їхнім захисникам", - зазначається у повідомленні.

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У МВС додали, що ознайомлення з матеріалами справи підозрюваних та захисників у справі Шеремета триває вже 57 днів.

"Слідство звертає увагу всіх зацікавлених сторін, що початок розгляду справи в суді залежить саме від сторони захисту та самих підозрюваних", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

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12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

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17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.

Усі підозрювані заперечують свою причетність до злочину.

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