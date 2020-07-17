Вбивство Шеремета: суд обмежив строки ознайомлення зі справою до 14 серпня

Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Павла Шеремета усім підозрюваним і їх захисникам до 14 серпня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат одного з підозрюваних у справі, музиканта Андрія Антоненка (Riffmaster) Дмитро Круговий.

«Всім (підозрюваним і їх захисникам обмежили строк для ознайомлення з матеріалами справи – ред.). Але частково не так, як просив слідчий. Вони просили обмежити строк ознайомлення на 10 днів, а обмежили до 14 серпня», - сказав Круговий.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 лютого керівник юридичної фірми «Сенс консалтинг», долученої до захисту Антоненка, Леонід Маслов заявив, що зріст підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка ("Ріффмастера") становить 179,7 см.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

16 липня Печерський районний суд Києва продовжив покладені на Дугарь обов'язки, проте виключив з переліку свідків, з якими їй не можна спілкуватися, військовослужбовців,з якими Яна проходить службу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.