Зеленський про вбивство Шеремета: Цей злочин - ганьба для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що обов’язок Української держави та правоохоронних органів зробити все, щоб українці та весь цивілізований світ побачили у суді справжніх убивць журналіста Павла Шеремета, а згодом і справжніх організаторів та замовників злочину.

Про це він написав у Facebook.

“Обов’язок держави та правоохоронних органів зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць Павла Шеремета. А згодом – справжніх організаторів і замовників цього злочину. Як би важко не було знайти правду. Скільки б зусиль і часу це не забрало”, - зазначив Зеленський.

Президент переконаний, що у Білорусі, Росії та Україні Шеремет стояв за цінності демократії, права та свободи людини, насамперед – за право громадянина на вільну думку та слово.

Також, за словами глави держави, журналіст відстоював обов'язок влади бути чесною, прозорою й відповідальною перед громадянами.

Зеленський підкреслив, що. “Його зухвале вбивство – втрата для всіх незалежних медіа та журналістів. А ще цей злочин – ганьба для України”, - наголосив Президент.

Зеленський додав, що справа Павла Шеремета перебуває під пильною увагою та контролем всього українського суспільства, якому потрібні чіткі відповіді та переконливі, неспростовні докази.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.