Меморіал, друзі та музика Dire Straits: як вшановують пам'ять Шеремета

На розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві, неподалік місця, де 20 липня 4 роки тому загинув журналіст Павло Шеремет, відкрили невеликий меморіал на згадку про нього.

Відкриття цього пам'ятного знаку відбулося у рамках акції на вшанування пам'яті Шеремета, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Так сталося, що його з нами сьогодні нема. Сьогодні особливий день, бо ми відкриватимемо пам'ятник Павлу як символ незалежної журналістики", - сказав друг Шеремета Геннадій Чижиков.

Зі свого боку, головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва зазначила: "мені образливо, що і через 4 роки ми не знаємо, хто це зробив, але я впевнена, що рано чи пізно ми дізнаємося".

Біля місця загибелі Шеремета відкрили меморіал / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

"Цей пам'ятник вийшов дуже світлим, дякую багатьом людям, насамперед скульптору Назару Білику, а також Віталію Кличку", - уточнила Мусаєва.

Меморіал має вигляд неоднорідного білого листа десь два метри заввишки, на якому посередині курсивом написано "Павло Шеремет".

Після відкриття меморіалу тут продовжилася акція на вшанування пам’яті журналіста.

На місці загибелі Шеремета зібралося кілька десятків осіб, серед яких його друзі й колеги.

Також тут присутній екснардеп Мустафа Найєм і його брат, юрист Масі Найєм, адвокат підозрюваного у справі щодо вбивства Шеремета Андрія Антоненка Станіслав Кулик та інші.

Деякі з присутніх одягнені у футболки "Хто вбив Павла?".

Неподалік встановленого пам'ятника негучно лунає музика, яку любив Шеремет, зокрема гурту "Dire Straits".

До пам’ятного знаку небайдужі громадяни несуть квіти і ставлять тут лампадки.

Біля квітів також встановили табличку з фото Шеремета і надписом "Хто вбив Павла?".

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

16 липня Печерський районний суд Києва продовжив покладені на Дугарь обов'язки, проте виключив з переліку свідків, з якими їй не можна спілкуватися, військовослужбовців, з котрими Яна проходить службу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.