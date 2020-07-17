Справа Шеремета: сестра Кузьменко вказала важливу деталь, зафіксовану камерами спостереження

Сестра підозрюваної у справі Шеремета Юлії Кузьменко звертає увагу на її різницю у зрості з Андрієм Антоненком, що суперечить зображенням імовірних убивць з камер спостереження.

Про це у Facebook написала сестра Кузьменко Ольга Чернишук.

«Сьогодні вночі вперше за більш ніж півроку Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко стояли разом. Всі, хто був присутнім на засіданні, мали змогу побачити ту різницю в зрості між ними у 15 см, яку так завзято не хочуть визнавати слідчі, судді та прокурори, бо ж вона суперечить зображенням ймовірних вбивць Шеремета з камер спостереження, які мають однаковий зріст», - написала сестра Кузьменко.

Вона також виклала відповідні фото з судового засідання.

Чернишук додала, що у п’ятницю продовжиться судове засідання, на якому буде розглянуто питання щодо обмеження адвокатів всіх підозрюваних у справі Шеремета у строках знайомства з матеріалами справи до 10 днів.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 лютого керівник юридичної фірми «Сенс консалтинг», долученої до захисту Антоненка, Леонід Маслов заявив, що зріст підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка ("Ріффмастера") становить 179,7 см.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

16 липня Печерський районний суд Києва продовжив покладені на Дугарь обов'язки, проте виключив з переліку свідків, з якими їй не можна спілкуватися, військовослужбовців, з якими Яна проходить службу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.