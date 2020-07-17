Суд подовжив арешт Юлії Кузьменко до вересня – адвокат

Печерський районний суд подовжив запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерці та лікарці Юлії Кузьменко на два місяці.

Про це у Facebook повідомив її адвокат Тарас Безпалий.

Відтак Кузьменко залишиться в слідчому ізоляторі до 13 вересня.

"Передбачувано. Тримання під вартою до 13 вересня 2020 Юлі Кузьменко. Відсутність мужності, кваліфікації, здорового глузду", – прокоментував він.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідну суму зібрали менш ніж за добу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.