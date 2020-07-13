Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою
Про це оголосив головуючий суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ухвалу слідчого судді Печерського райсуду, якою продовжено щодо Антоненка строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, залишити без змін, апеляційну скаргу захисту - залишити без задоволення», - заявив він.
Антоненка хотіли взяти на поруки народні депутати від «Євросолідарності» Ірина Фріз і Микола Величкович, волонтери Мирослав Гай, Олена Щербина і Юлія Гончарова, ексдепутати Тетяна Чорновол та Андрій Тетерук, автор телепроєкту «Служба розшуку дітей» Руслан Горовий та інші.
Також намір взяти Антоненка на поруки висловили у суді Олексій Нікіфоров, який зазначив, що є наразі командиром Антоненка у ЗСУ, і Олександр Гагаєв, який заявив, що був першим командиром Антоненка у зоні бойових дій.
Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.
Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.
25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.
Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.
У Нацполіції 2 липня заявили, що готові направити до суду справу про вбивство Шеремета.