Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд залишив підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка («Ріффмастера») під вартою.

Про це оголосив головуючий суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ухвалу слідчого судді Печерського райсуду, якою продовжено щодо Антоненка строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, залишити без змін, апеляційну скаргу захисту - залишити без задоволення», - заявив він.

Антоненка хотіли взяти на поруки народні депутати від «Євросолідарності» Ірина Фріз і Микола Величкович, волонтери Мирослав Гай, Олена Щербина і Юлія Гончарова, ексдепутати Тетяна Чорновол та Андрій Тетерук, автор телепроєкту «Служба розшуку дітей» Руслан Горовий та інші.

Також намір взяти Антоненка на поруки висловили у суді Олексій Нікіфоров, який зазначив, що є наразі командиром Антоненка у ЗСУ, і Олександр Гагаєв, який заявив, що був першим командиром Антоненка у зоні бойових дій.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

У Нацполіції 2 липня заявили, що готові направити до суду справу про вбивство Шеремета.