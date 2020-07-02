Поліція готова передати до суду справу про вбивство Шеремета

Національна поліція готова передати до суду кримінальну справу стосовно убивства журналіста Павла Шеремета.

Про це інформує пресслужба відомства.

"Справа Павла Шеремета готова для передачі до суду. 42 дні пройшло з моменту завершення досудового розслідування у провадженні за фактом вбивства Павла Шеремета та відкриття матеріалів підозрюваним та їхніх захисникам. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить виключно від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися с матеріалами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідство не буде обмежувати підозрюваних та їх адвокатів в часі на ознайомлення з матеріалами справи. Водночас у поліції наголошують, що початок розгляду справи залежить саме від сторони захисту та самих підозрюваних.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.