У МВС вбивство Шеремета назвали однією з найскладніших справ

Справа вбивства журналіста Павла Шеремета є однією з найскладніших в історії України, оскільки вбивство готувалось дуже ретельно.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Яка головна мета розслідування справи Шеремета? Встановити всіх причетних, аж до замовників. Чи можна завжди розкрити всі злочини? Ні, не всі і не завжди... Справа Шеремета – одна з найскладніших в історії України, тому що вона готувалася дуже ретельно", - сказав Геращенко.

Він додав, що у випадку звичайного вбивства, як правило, все простіше, наприклад, на камери потрапляє машина, можна зачепитися за номери і далі розкручувати, телефони перевіряти і т. д.

"Що тут було: всі були без телефонів, обличчя ховали, бо була проведена розвідка маршруту, ходили пішки, шляхи відходу були продумані так, що ця пара вийшла і пішла в нікуди, не сіла в машину або метро і т. д", - сказав Геращенко.

Він наголосив, що завдання поліції – знайти винних, завдання прокуратури – не допустити переслідування невинуватих.

"Тому справа Шеремета – це не справа Авакова, це справа, в якій є група поліції, близько 15 чоловік. Була група прокурорів із шести осіб, усі, до речі, звільнені Рябошапкою під час переатестації. І тільки тоді, коли прокурори, підлеглі Рябошапки, дали згоду на висунення звинувачення, постало питання: як пояснити суспільству, що дитячий лікар, музикант і медсестра-волонтер, можливо, причетні до цієї справи? Тому був зроблений брифінг", - зауважив Геращенко.

Заступник міністра зауважив, що, якщо б підозрювані були тричі судимими кримінальними авторитетами, то "ми б їх просто загребли, дали коротке повідомлення і все".

Він додав, що у МВС вважають, що виконавців убивства надихнули їх куратори: "Моя особиста думка – цей злочин було скоєно з патріотичних мотивів. Людям часто вносять в голову думку: це ворог, його треба ліквідувати, тому що він ворог".

Відповідаючи на питання, хто міг "надихнути", Геращенко зауважив, що у правоохоронців є десятки різних версій, в яких вивчаються різні люди, і публічні, і непублічні: "Поки що впевнено можна сказати, що є троє підозрюваних. Ставлячи свій підпис під підозрою, слідчий несе, зокрема, кримінальну відповідальність за статтею про переслідування завідомо не винної особи".

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.