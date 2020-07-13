Кузьменко дозволили сидіти разом з її адвокатами

Печерський районний суд дозволив підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко під час засідання щодо зміни їй запобіжного заходу сидіти поруч з її адвокатами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі Кузьменко сидить поруч зі своїми захисниками.

Також наразі виступають її адвокати, зокрема, вони коментують висновки британського експерта Айвана Бірча, які є у матеріалах провадження щодо вбивства Шеремета.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

У Нацполіції 2 липня повідомили, що готові направити до суду справу Шеремета.