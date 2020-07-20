Дугарь не має беззаперечного алібі у справі Шеремета - МВС

У МВС стверджують, що підозрювана у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугарь не має беззаперечного алібі, яке підтверджує неможливість її співучасті у злочині.

Про це інформує пресслужба МВС.

“Підозрювана у справі Павла Шеремета Яна Дугарь не має беззаперечного алібі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ЗМІ останнім часом активно поширюється інформація про те, що у Дугарь є алібі, яке підтверджує неможливість її співучасті у вбивстві Шеремета як особи, яка проводила розвідку розміщення відеокамер на шляху осіб, які в подальшому встановили вибуховий пристрій під авто відомого журналіста.

У МВС заявили, що серед доказів, які, за версією слідства, вказують на причетність Дугарь до вбивства Шеремета, є: відеоматеріали, записи камер відеоспостереження з вулиці Липинського 15 та 18 липня 2016 року, на яких зафіксовано дівчину, що проводить розвідку, фотографуючи відеокамери на мобільний телефон; висновок експерта від 21 листопада 2019 року, згідно з яким наявні у відео індивідуально-психологічні ознаки невербальної поведінки дівчини-розвідниці належать одній і тій же особі, а також зображена одна і та ж особа – Дугарь; вилучені у ході обшуку за місцем проходження служби та проживання Дугарь два практичних посібника «Розвідувально-пошукові дії» та «Військова розвідка», та інші докази.

У відомстві зазначають, що також серед доказів, які вказують на причетність Дугарь до вбивства Шеремета - негласні слідчі дії, якими зафіксовано, що Дугарь мала намір передати сумку сапера, 2 книги саперної справи, 7 мобільних терміналів особі на прізвисько «Череп».

“Місцезнаходження даних речей до теперішнього часу не встановлено. Фоноскопічною експертизою, якою підтверджено, що на записах голос саме Яни Дугарь”, - зазначили у міністерстві.

Водночас йдеться про те, що стороною захисту Дугарь наводяться докази, які в подальшому слідством були спростовані.

Зокрема, захисники надавали рецензію-спростування на висновок експерта від 21 листопада 2019 року, яким Дугарь була ідентифікована з розвідницею, однак фахівці Мін’юсту, за даними МВС, після вивчення рецензії вказали, що вона неналежна та виконана з чисельними порушеннями.

“Щодо зросту підозрюваної Яни Дугарь. Дугарь від замірів відмовилась, але її адвокати виклали у фейсбуці фото, на якому її зріст становить 174-175 см. До того ж, при порівнянні інших осіб у вересні 2019 року експертами Київського міського НДЕКЦ МВС України з’ясовано, що зріст жінки-розвідниці становить 167-174 см”, - йдеться у повідомленні.

Також у МВС стверджують, що сумнівними є свідчення чотирьох знайомих Дугарь, які впевнено пам’ятають, що 15-18 липня 2016 року вона перебувала у шпиталі Покровська.

“При цьому допитані слідством: з 47 допитаних осіб, які проходили службу у вказаному шпиталі, жодна особа не підтвердила її перебування на службі у час вчинення злочину; з 101 допитаних осіб, що перебували на лікуванні в шпиталі, пригадують медичну сестру на ім’я Яна - 6 осіб, хоча четверо з них взагалі не перебували на лікуванні 15 та 18 липня 2016 року. Разом з тим документально підтверджено, що підозрювана брала участь лише у 4-х операціях, які відбувались упродовж 01.07.2016 – 07.07.2016. Записи за інші дні про неї відсутні”, - поінформували у МВС.

У МВС додали, що захист Дугарь також неодноразово стверджував про неможливість того, що Дугарь залишала військову частину, в якій вона проходила службу, “але тільки за два місяці документування слідством доведено самовільне залишення місця служби загальним строком 22 доби”.

“Так, з 29.09.2019 по 05.10.2019 вона була у м. Києві, з 12.10.2019 по 13.10.2019 – у с. Михайлівка Казанківського району Миколаївської області та м. Долинське Кіровоградської області, з 21.11.2019 по 23.11.2019 – у м. Києві, з 27.11.2019 по 29.11. 2019 – у м. Львів, з 29.11.2019 по 01.12.2019 – у м. Києві, з 02.12.2019 по 09.12.2019 – у м. Львів (протокол огляду від 14.01.2020). На жаль, керівництвом військової частини, де проходить службу Яна Дугарь, так і не надана правова оцінка її вчинкам як військовослужбовця і не зроблені відповідні дисциплінарні висновки”, - зазначили у МВС.

У міністерстві підкреслили, що “таким чином можна прийти до висновку, що підозрювана схильна до обману, приховування певних обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі у злочині потрібно піддавати сумніву”.

За інформацією відомства, з військового архіву було вилучено історії хвороби та інша медична документація шпиталю, де проходила службу Дугарь у липні 2016 року.

“На одній з історії хвороби наявні підписи Яни Дугарь, які в подальшому були дослідженні і встановлено, що вони були виконані Яною Дугарь після листопада 2016 року, тобто є підробленими”, - зазначається у повідомленні.

Крім того, заявили в МВС, громадянин Хомицький С.Р., який створював алібі, даючи покази в суді відносно Дугарь, заявив, що він впевнено пам’ятає, що в ніч на 18 липня 2016 року він, перебуваючи в цьому шпиталі, бачив медсестру Дугарь, “однак допитаний слідчими та попереджений про відповідальність за неправдиві покази останній вказав, що вже не пам’ятає, чи була Дугарь в шпиталі з 16 по 20.07.2016”.

“Незважаючи на категоричну позицію підозрюваних щодо непричетності до вчинення злочину та бажання у зв’язку з цим всебічно співпрацювати зі слідством, Яна Дугарь відмовилася від наступних слідчих і процесуальних дій: від надання зразків почерку для проведення почеркознавчої експертизи; від проходження судово-психологічної експертизи з використанням поліграфу; від проходження судово-психіатричної експертизи; від дачі показів в ході допиту в якості підозрюваного; від замірів зросту”, - уточнюється у повідомленні.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.