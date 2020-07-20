Дугарь розповіла про знайомство з ветеранкою "Пумою"

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугарь заявляє, що познайомилася з Інною Грищенко 13 липня 2019 року, а з її чоловіком, Владиславом Грищенком — пізніше.

Про це вона написала у Facebook.

“Я познайомилися з Інною 13.07.2019, а з Владом пізніше. Нічого про Шеремета вони не розказували”, - зазначила Дугарь.

Вона також висловила співчуття рідним і близьким загиблого журналіста, і уточнила, що як ніхто вболіває, щоб знайшли справжніх вбивць.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

12 березня на брифінгу заступник голови Нацполіції України Євген Коваль повідомив, що слідство у справі вбивства Павла Шеремета підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Наразі слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

Читайте також: США підтримують вимоги щодо неупередженого розслідування вбивства Шеремета

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.