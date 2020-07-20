США підтримують вимоги щодо неупередженого розслідування вбивства Шеремета

США підтримують вимоги щодо неупередженого розслідування вбивства Шеремета

Заява
Укрінформ
Сполучені Штати Америки вимагають ретельного, неупередженого та достовірного розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні, опублікованій у Facebook.

“У четверту річницю вбивства Павла Шеремета ми долучаємось до українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого та достовірного розслідування, яке забезпечить правосуддя для тих, хто замовив і здійснив це вбивство”, - ідеться в заяві.

У посольстві США підкреслили, що шанують роль Павла Шеремета та інших незалежних українських журналістів у відважному повідомленні правди та сприянні відкритому обміну інформацією й ідеями.

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“Робота незалежних журналістів є критично важливою для успіху демократії”, - наголосили в посольстві.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

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16 липня Печерський районний суд Києва продовжив покладені на Дугарь обов'язки, проте виключив з переліку свідків, з якими їй не можна спілкуватися, військовослужбовців, з котрими Яна проходить службу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.

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