США підтримують вимоги щодо неупередженого розслідування вбивства Шеремета

Сполучені Штати Америки вимагають ретельного, неупередженого та достовірного розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні, опублікованій у Facebook.

“У четверту річницю вбивства Павла Шеремета ми долучаємось до українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого та достовірного розслідування, яке забезпечить правосуддя для тих, хто замовив і здійснив це вбивство”, - ідеться в заяві.

У посольстві США підкреслили, що шанують роль Павла Шеремета та інших незалежних українських журналістів у відважному повідомленні правди та сприянні відкритому обміну інформацією й ідеями.

“Робота незалежних журналістів є критично важливою для успіху демократії”, - наголосили в посольстві.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

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16 липня Печерський районний суд Києва продовжив покладені на Дугарь обов'язки, проте виключив з переліку свідків, з якими їй не можна спілкуватися, військовослужбовців, з котрими Яна проходить службу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.