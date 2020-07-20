Чотири роки тому загинув журналіст Павло Шеремет

Журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва: авто, в якому він їхав, підірвали саморобною вибухівкою.

Справа про вбивство відомого журналіста одразу стала однією з найгучніших в країні.

Попередньо правоохоронці розглядали кілька версій того, що сталося. Зокрема, «професійна діяльність» та «російський слід». Слідство у цій справі тривало кілька років. Зрештою правоохоронці висунули остаточний мотив вбивства Павла Шеремета - дестабілізація ситуації в Україні.

12 грудня 2019 року були затримані 3 підозрюваних у вбивстві: лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко, військова медсестра Яна Дугарь.

22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлено в іншу справу і триває.