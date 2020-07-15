Ткаченко ініціює облік туристів, які перетинають кордон України

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко ініціює здійснення обліку туристів, які перетинають кордон України та опитування внутрішніх туристів.

Про це він сказав під час засідання уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прохання до Кабінету міністрів надати наступні доручення: Держстату активізувати роботу та забезпечення проведення в цьому році опитування внутрішніх туристів щодо їх настроїв стосовно подорожей з метою аналізу динаміки змін у наступні періоди..., а також створити спільну робочу групу з Держприкордонслужбою та МЗС стосовно вироблення механізму обліку туристів, які перетинають український кордон", - сказав міністр.

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Ткаченко пояснив, що такі заходи є необхідними, оскільки для розвитку туризму потрібно врахувати статистичні дані щодо кількості туристів.

У відповідь Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс доручення за проханням Ткаченка до протоколу засідання уряду.