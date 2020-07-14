Через пандемію на кордонах ЄС стало менше нелегальних мігрантів

У першій половині 2020 року кількість незаконних перетинів зовнішніх кордонів ЄС істотно зменшилася – це зумовлено заходами протидії пандемії COVID-19.

Про це у Twitter повідомляє прикордонна агенція ЄС Frontex.

"У першій половині цього року кількість нелегальних перетинів кордону на зовнішніх кордонах країн Європи зменшилася майже на одну п'яту у порівнянні з минулим роком - до 36 400", - йдеться у дописі.

In the first half of this year, the number of illegal border crossings at Europe’s external borders fell by nearly a one-fifth from a year ago to 36 400, mainly because of the effects of the COVID pandemic https://t.co/nA8nudoyhg pic.twitter.com/MuORsYjdXp — Frontex (@Frontex) July 13, 2020

Зазначається, що здебільшого це відбулося у зв’язку з пандемією COVID-19.

Читайте також: Біля берегів Італії мігрантам з Ocean Viking влаштували карантин

Як повідомлялося, за даними Міжнародної організації з міграції, у 2019 році при спробах потрапити до Європи Середземним морем потонули 1283 особи, а за п'ять років таким чином загинули понад 19 тисяч людей.