В Офісі Президента планують вступ випускників шкіл Криму й ОРДЛО до вишів без ЗНО

Президент Володимир Зеленський ініціює внесення змін до Закону "Про вищу освіту", щоб випускники шкіл з тимчасово окупованих територій могли вступати в українські виші без проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це в ефірі телеканалу ДОМ заявив заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк.

"У цьому році ... Президент Володимир Зеленський ініціював зміну до закону України "Про вищу освіту", яка стосується таких моментів. Ми хочемо, щоб, як мінімум цього року, .. ті випускники, які закінчують школу в Криму, а також на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, могли вступити до вищих навчальних закладів України без складання ЗНО, а також мали можливість навчатися в будь-якому вищому навчальному закладі України", - наголосив він.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки України інформувало, що у 2020 році вступники з тимчасово непідконтрольної уряду території Донецької та Луганської областей, а також Криму можуть без ЗНО вступити в будь-який з уповноважених навчальних закладів, де працюватимуть освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна".