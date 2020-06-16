В Україні ухвалили закон про підтримку креативних індустрій

В Україні ухвалили закон про підтримку креативних індустрій

Укрінформ
Верховна Рада 16 червня ухвалила закон про державну підтримку сфери культури, креативних індустрій і туризму у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням COVID-19.

Відповідний законопроєкт №3377 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" у другому читанні з необхідними техніко-юридичними поправками підтримали 343 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон запроваджує зменшення плати за оренду майна на вимогу закладу культури, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, упродовж всього часу, коли майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження та заборони.

Журналісту телерадіоорганізації надається право після пред’явлення редакційного посвідчення чи іншого документа, що підтверджує його професійну належність або повноваження, надані телерадіоорганізацією, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію чи надзвичайний стан.

Також законом тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню COVID-19, зупиняється ініціювання, оголошення і проведення конкурсів Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

Телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс, до 31 грудня 2020 року звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Також до кінця року суб’єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину, надається державна допомога.

Шляхом внесення відповідних змін до закону "Про Український культурний фонд" запроваджується інституційна підтримка для стабільної діяльності та розвитку юридичних осіб усіх форм власності у сферах культури та мистецтв, у тому числі в умовах дії запроваджених обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом.

Законом визначається також і держпідтримка кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроєктів: для національних ігрових фільмів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмів-дебютів, в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроєкту.

Окрім того, встановлено, що дія закону "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" тимчасово, до 31 грудня 2020 року, не поширюється на заклади культури, провайдерів програмної послуги та суб’єктів господарювання, які провадять основну економічну діяльність у сфері креативних індустрій за видами економічної діяльності, затвердженими Кабінетом міністрів, а також вдосконалюються окремі положення відносин з користувачами, збирання винагороди і відрахувань з користувачів.

Кабінету міністрів доручається в триденний термін з дати набрання законом чинності уточнити та деталізувати перелік суб’єктів господарювання, діяльність яких знаходиться під впливом запроваджених обмежень та/або заборон на час карантину, шляхом внесення відповідних змін до постанови уряду "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року № 211, а в місячний термін — розробити та затвердити Порядок та умови надання державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроєкту.

Читайте також: Ткаченко впевнений, що в Кабміні зможе налагодити співпрацю з іншими міністрами

До того ж, упродовж місяця Кабмін зобов'язується розробити та внести до Ради зміни до Державного бюджету України на 2020 рік щодо державного субсидування 50% вартості витрат Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на електричну енергію.

У місячний термін з дати набрання чинності цим законом уряд має розробити та внести у ВР проєкт закону щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік щодо державного субсидування 100% втрат місцевих бюджетів від заходів підтримки, передбачених даним законопроєктом (орієнтовно користуючись коштами фонду боротьби з коронавірусною хворобою).

Читайте також: Ткаченко закликає співвітчизників подорожувати Україною

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентерській газеті “Голос України”.

Як повідомляв Укрінформ, 15 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3377 у першому читанні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-