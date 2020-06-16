В Україні ухвалили закон про підтримку креативних індустрій

Верховна Рада 16 червня ухвалила закон про державну підтримку сфери культури, креативних індустрій і туризму у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням COVID-19.

Відповідний законопроєкт №3377 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" у другому читанні з необхідними техніко-юридичними поправками підтримали 343 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон запроваджує зменшення плати за оренду майна на вимогу закладу культури, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, упродовж всього часу, коли майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження та заборони.

Журналісту телерадіоорганізації надається право після пред’явлення редакційного посвідчення чи іншого документа, що підтверджує його професійну належність або повноваження, надані телерадіоорганізацією, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію чи надзвичайний стан.

Також законом тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню COVID-19, зупиняється ініціювання, оголошення і проведення конкурсів Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

Телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс, до 31 грудня 2020 року звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Також до кінця року суб’єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину, надається державна допомога.

Шляхом внесення відповідних змін до закону "Про Український культурний фонд" запроваджується інституційна підтримка для стабільної діяльності та розвитку юридичних осіб усіх форм власності у сферах культури та мистецтв, у тому числі в умовах дії запроваджених обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом.

Законом визначається також і держпідтримка кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроєктів: для національних ігрових фільмів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмів-дебютів, в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроєкту.

Окрім того, встановлено, що дія закону "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" тимчасово, до 31 грудня 2020 року, не поширюється на заклади культури, провайдерів програмної послуги та суб’єктів господарювання, які провадять основну економічну діяльність у сфері креативних індустрій за видами економічної діяльності, затвердженими Кабінетом міністрів, а також вдосконалюються окремі положення відносин з користувачами, збирання винагороди і відрахувань з користувачів.

Кабінету міністрів доручається в триденний термін з дати набрання законом чинності уточнити та деталізувати перелік суб’єктів господарювання, діяльність яких знаходиться під впливом запроваджених обмежень та/або заборон на час карантину, шляхом внесення відповідних змін до постанови уряду "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року № 211, а в місячний термін — розробити та затвердити Порядок та умови надання державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроєкту.

До того ж, упродовж місяця Кабмін зобов'язується розробити та внести до Ради зміни до Державного бюджету України на 2020 рік щодо державного субсидування 50% вартості витрат Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на електричну енергію.

У місячний термін з дати набрання чинності цим законом уряд має розробити та внести у ВР проєкт закону щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік щодо державного субсидування 100% втрат місцевих бюджетів від заходів підтримки, передбачених даним законопроєктом (орієнтовно користуючись коштами фонду боротьби з коронавірусною хворобою).

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Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентерській газеті “Голос України”.

Як повідомляв Укрінформ, 15 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3377 у першому читанні.