У перемогу України над Росією вірить 50% українців - КМІС

Половина учасників (50,5%) опитування вірить у те, що Україна здобуде перемогу над Росією, а 10,3% переконані у тому, що таки Росія переможе.

Про це сказав заступник директора КМІС Антон Грушецький, презентуючи на пресконференції результати всеукраїнського репрезентативного дослідження громадської думки "Суспільно-політичні орієнтації населення України", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наприклад, 50,5% вважають, що у майбутньому Україна переможе Росією, лише 10,%, які вважають, що у майбутньому Росія переможе Україну. Але із розширеним формулюванням лише 37,2% вважають, що Україна досягне перемоги над Росією, оскільки Росія слабка відстала держава, а з Україною весь цивілізований світ. Проте 31,2% обрали варіант відповіді про те, що Україна ніколи не досягне перемоги над Росією, оскільки Україна набагато політично і економічно слабша", - сказав Грушецький.

За його словами, 55,5% учасників цього опитування переконані в тому, що у майбутньому наша країна перейде переважно на українську мову, а 29,8% вважають, що російська мова стане другою державною.

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"48,8% респондентів вважають, що російська мова – історичне надбання України, яке необхідно розвивати, а 27% вважають, що російська мова загрожує незалежності України", - додав заступник директора КМІС.

Крім того, 48,8 % респондентів вважають, що для досягнення миру на Донбасі потрібно вести переговори з Росією і представниками "ДНР/ЛНР", а 35,1% переконані, що не можна для досягнення миру на Донбасі йти на поступки Москві і сепаратистам.

Водночас 44,1% учасників опитування переконані в тому, що Україна повинна змусити своїх громадян поважати мову, державні символи і національні традиції , а 39.9% вважають, що Україна повинна знайти нову об’єднавчу ідеологію.

Київський міжнародний інститут соціології протягом 26 - 30 квітня 2020 року провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Метою дослідження було вивчити внутрішньо- і зовнішньополітичні орієнтації громадян України та з'ясувати актуальні президентські і партійні рейтинги.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У перебігу опитування проведено 1500 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2.6% для показників близьких до 50%, 2.2% — для показників близьких до 25%, 1.7% — для показників близьких до 10%, 1.1% — для показників близьких до 5%.