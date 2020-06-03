Степанов розповів, на що пішли 2,9 мільярда з "коронавірусного" фонду

З фонду боротьби з COVID-19 кошти виділялися на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, засобів індивідуального захисту, обладнання для лабораторних центрів та підвищення зарплат працівникам лабораторних центрів МОЗ.

Про це на брифінгу після засідання уряду поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Всього Кабінетом міністрів було прийнято декілька постанов, які були подані МОЗ, перше це на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, сума порядку 100 млн грн. Також постанова щодо забезпечення засобами індивідуального захисту, підвищення заробітної плати працівникам лабораторних центрів, закупівля додаткового обладнання для лабораторних центрів, сума складає 2,9 млрд грн", - сказав Степанов.

Він зазначив, що ці кошти вже розподілені, процес закупівель проводить ДП "Медичні закупівлі". За словами Степанова, у випадку, якщо після закупівлі необхідної кількості визначених позицій кошти залишаться, вони можуть бути повернені в бюджет. Втім, на його думку, зекономлені гроші можна використати для додаткових закупівель засобів індивідуального захисту, зважаючи на їх дефіцит.

"Я думаю, що ми можемо розраховувати на закупівлю додаткових засобів індивідуального захисту, тому що ми бачимо в яких умовах знаходиться країна. І впевнений, що запаси повинні бути, зараз всі розуміють, що треба створювати необхідні залишки в наших лікарнях", - сказав Степанов.

Фонд боротьби з коронавірусом створений на період дії карантину та протягом 30 днів з дня скасування карантину. Загальна сума фонду становить 64,7 млрд грн. Ці кошти пропонується спрямовувати на закупівлю товарів, робіт і послуг, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення; на додаткові виплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо залучені в заходах з ліквідації COVID-19.

Крім того, кошти можна використати на доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період боротьби з розповсюдженням хвороби, а також на надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв’язку з негативними наслідками поширення COVID-19.

У рамках цього фонду передбачається разова грошова допомога членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від COVID-19, а також надання трансферту Пенсійному фонду України.

Гроші можуть бути направлені на фінансову допомогу Фонду соціального страхування та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, або поповнення резервного фонду державного бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, на наступному засіданні уряду буде розглянуте питання виділення коштів з фонду з боротьби з COVID-19 для Фонду соціального страхування для здійснення страхових виплат медпрацівникам згідно 39 ст. Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

В Україні станом на 3 червня лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19, зокрема 483 за минулу добу, померло 735 осіб, одужало 10 440.