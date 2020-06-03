На засоби індивідуального захисту для медиків виділили 2,4 мільярда - Степанов

На засоби індивідуального захисту для медичних працівників було виділено 2, 4 млрд гривень.

Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У постанові уряду є всі дані щодо виділення коштів для боротьби з коронавірусом. Загальна сума була близько 3 млрд гривень, з яких на засоби індивідуального захисту - близько 2, 4 млрд. Ці засоби будуть надходити до лікарень першої хвилі, які визначені для боротьби з коронавірусом, в екстрену медичну допомогу , в наші лабораторні центри, лаборантам, які працюють та здійснюють аналізи лабораторних досліджень. Вони йтимуть на наші мобільні бригади, які виїздять до хворих на коронавірус, щоб зробити відповідне дослідження", - сказав Степанов.

Він зазначив, що розрахунки робилися за відповідною методикою, яка використовується у всьому світі, і яка рекомендована ВООЗ. І ці розрахунки робилися виходячи із запасів на місяць, щоб на місяць було забезпечення.

За словами Степанова, сума визначалась після проведення відповідного моніторингу цін. Також він додав, що ці кошти можуть бути зекономлені, це вже буде видно після того, як буде закуплено усе необхідне. "На ці кошти можна буде закупити додаткові засоби індивідуального захисту. Тому що ми знаємо, що їх не вистачає, і їх постійно потрібно докуповувати в умовах епідемії", - сказав міністр

Станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19. За добу - 483 нових випадків.