Голову Нацслужби здоров'я призначать лише на час карантину - Степанов

Голову Національної служби здоров'я за результатами процедури добору призначать на термін дії карантину.

Про це на брифінгу 3 червня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу наголосити, що в рамках цього добору людина призначається на термін дії карантину, а після цього протягом двох місяців треба буде провести вже конкурс у рамках діючого законодавства. Такі правила у нас встановлені відповідно до законодавства”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що вчора, 2 червня, міністром охорони здоров’я, як уповноваженою урядом особою, були проведені співбесіди з кандидатами на посаду голови НСЗУ.

"Це відбувалося в рамках закону, максимально прозоро, всі без виключення записи цих співбесід записувалися, щоб усі без виключення могли подивитися, як відбувався (добір — ред.) і чому той чи інший кандидат, який брав участь, на мою думку, як людини уповноваженої урядом проводити цей добір, переміг, і відповідно з нею буде укладений контракт”, - сказав Степанов.

Також, як повідомив міністр, продовжить співбесіди з кандидатами на посаду голови НСЗУ через те, що низка співбесід була призупинена через спроби народної депутатки транслювати в прямому ефірі на Facebook перебіг процедури добору.

“Не обійшлося без несподіванок: один із народних депутатів, що представляє певну політичну силу, виявила бажання просто зірвати ці співбесіди... Те, що стосується добору, то в зв’язку з тим, що певна кількість співбесід була цим народним депутатом просто зірвана, то нам треба завершити ці співбесіди. Я думаю, що сьогодні-завтра я це завершу. А потім вже буде винесена відповідна кандидатура людини на засідання уряду, де вона буде вже призначена”, - сказав Степанов.

Степанов заявив, що причина цього те, що він “незручний міністр”.

“Це відбувається по одній причині — я для них дуже незручний міністр, який не буде покривати все, що вони тут натворили, те, що ми бачимо по всій країні”, - сказав Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 червня народна депутатка Ольга Стефанишина оприлюднила у Facebook низку відео, на яких вона намагалася провести відеотрансляцію з процедури добору кандидатів на голову Національної служби здоров’я. Добір відбувався онлайн за допомогою платформи ZOOM. Стефанишина намагалася вести трансляцію з кабінету міністра охорони здоров’я під час співбесіди з одним із кандидатів. Водночас у приміщенні Національної служби здоров'я організували за згодою кількох кандидатів трансляцію їх співбесід.

У січні 2020 року був проведений конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я, фіналістами конкурсного відбору стали т. в. о. НСЗУ Оксана Мовчан, заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева, голова одного з департаментів НСЗУ Андрій Віленський.

Після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби вони мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ.

22 травня Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів тривав до 27 травня.