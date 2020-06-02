Кандидати на посаду голови НСЗУ розповіли про співбесіди зі Степановим

Кілька кандидатів на посаду голови Національної служби здоров'я розповіли про співбесіди з міністром охорони здоров'я, яка відбулася 2 червня в онлайн-режимі на платформі ZOOM.

Брифінги кандидатів Наталії Рябцевої, Оксани Сухорукової, Ірини Литовченко та Олега Петренка за результатами співбесід пройшли у приміщенні НСЗУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Незважаючи на те, що процедура добору сама по собі є суттєво спрощеною, у порівнянні з повноцінним конкурсом на посади категорії А, все ж таки навіть у цій процедурі відбулися певні порушення. Зокрема мені, і не лише мені, як кандидату було відмовлено у проханні перенести дату співбесіди, хоча це передбачено порядком. Попри те, що на співбесіду було закладено 30 хвилин (хоча це все одно замало для визначення, чи підходить людина), по факту в моєму випадку вона тривала 20 хвилин, частина з яких була витрачена на адміністративні моменти", - розповіла заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева.

Вона також повідомила, що співбесіда відбулася з використанням додатку ZOOM – попри офіційні рекомендації не використовувати цю платформу в роботі державних органів.

"Стосовно самої співбесіди, на ній ставилися доволі прості запитання, для відповіді на які достатньо було прочитати закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. І мені як людині, яка має досвід у цій галузі, не до кінця було зрозуміло, що саме перевіряється під час цієї співбесіди", - сказала Рябцева.

За її словами, в повноцінній процедурі конкурсу всі кандидати проходять кілька тестувань, співбесіду з комісією, співбесіду із суб'єктом призначення. А процедура добору кандидатів, яку проводив МОЗ, не дозволяє відібрати належним чином кандидата на таку важливу посаду як голова Нацслужби здоров'я.

Рябцева додала, що не вважає анонсовану міністром охорони здоров'я відеопублікацію співбесід достатнім рівнем забезпечення прозорості – з огляду на те, що 3 червня планується оголосити переможця цього добору.

"Це означає, що навіть, якщо ці відео будуть викладені, дуже мало хто встигне їх подивитися. І в разі, наприклад, незгоди з рішенням за результатом відбору якимось чином це оскаржити. Я вважаю, що прозорість забезпечується доступом до цієї процедури людей, які є неупередженими і можуть спостерігати за тим, як це відбувається", - зазначила Рябцева.

Своєю чергою генеральний директор директорату медичних послуг МОЗ Оксана Сухорукова зауважила, що в її випадку була коротка співбесіда, протягом якої не було можливості оцінити спроможність кандидата виконувати певні функції.

"Сьогоднішня співбесіда мала формальний характер, було поставлено п'ять питань, я не розумію на якому мене перевіряли як фахівця, де мене оцінювали як менеджера, як лідера", - сказала Сухорукова, зауваживши що раніше проходила співбесіди в приватних компаніях, де досить тривалий час перевіряли комплексно менеджерські якості кандидата, його цінності, здібності як ризик-менеджера тощо.

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Колишня керівниця директорату стратегічного планування МОЗ Ірина Литовченко повідомила, що співбесіда в її випадку тривала близько 12 хвилин.

Голова НСЗУ в 2018-2019 роках Олег Петренко заявив, що проведену співбесіду не можна називати добором.

"Це ширма для прийняття формального рішення, яке тягне за собою рейдерство успішної державної інституції, що довела свою спроможність", - зазначив Петренко.

За його словами, наслідками цього будуть втрати тих досягнень які вже є - реалізація державних фінансових гарантій у сфері медицини.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року був проведений конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я, фіналістами конкурсного відбору стали т.в.о. керівника НСЗУ Оксана Мовчан, заступниця голови цієї служби Наталія Рябцева, голова одного з департаментів Андрій Віленський.

Після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби вони мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

20 травня Максим Степанов заявив, що відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ.

22 травня Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів тривав до 27 травня.

2 червня Степанов повідомив, що проведе протягом дня співбесіди з кандидатами, яких відібрала кадрова служба.

Також трансляцію співбесід декількох кандидатів на посаду голови НСЗУ було організовано - за їхньою згодою - у приміщенні Національної служби здоров'я.