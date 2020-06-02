17 співбесід за пів дня: Нацслужба здоров'я критикує “аврал” з призначенням голови

Кандидатам на посаду голови Національної служби здоров'я України відмовили у законному узгодженні дати конкурсу.

Про це йдеться в переданому Укрінформу повідомленні НСЗУ.

"Про конкурс на голову НСЗУ повідомили майже опівночі та відмовили у законному праві узгодити дату та час. Про це повідомила заступниця голови НСЗУ, Наталія Рябцева. На сьогодні, 2 червня, заплановані 17 півгодинних співбесід через Zoom, які починаються о 14:00 та закінчуються близько півночі без допуску спостерігачів та журналістів", - зазначається в пресрелізі.

В Нацслужбі здоров'я зауважили, що РНБО та СБУ рекомендували не користуватися додатком Zoom державним органам.

Також в Нацслужбі здоров'я наголосили, що вважають ризикованим організований нашвидкоруч конкурс в державну структуру, яка розпоряджається великим бюджетом.

"Поспішне призначення керівника в структуру, яка відповідає за фінансування цілої галузі охорони здоров’я, може призвести до несвоєчасних виплат медичним закладам та аптекам; нездатності відреагувати на нові виклики, особливо під час епідемії; може стати фатальним для тих, хто потребує допомоги. Саме тому НСЗУ вимагала та вимагає прозорого конкурс на посаду голови НСЗУ - щоби кандидати пройшли повноцінний конкурс і могли довести свою компетентність та здатність очолювати організацію, яка розпоряджається 86 млрд гривень і відповідальна за медичне обслуговування 37 мільйонів громадян", - йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що команда НСЗУ вирішила взяти участь у відборі, щоб показати високий рівень експертності і продемонструвати, що в НСЗУ працюють професіонали, які розуміють, як управляти системою охорони здоров'я, мають відповідний досвід.

"Рішення команди НСЗУ взяти участь у доборі спрямоване на те, щоб зберегти незалежність та ефективність нової інституції, відповідальної за реалізацію однієї з наймасштабніших структурних реформ в Україні, позитивні результати якої вже відчули і на успішне продовження якої розраховують мільйони пацієнтів і десятки тисяч лікарів", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в січні 2020 року був проведений конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я, фіналістами конкурсного відбору стали т. в. о. НСЗУ Оксана Мовчан, Наталія Рябцева, Андрій Віленський.

Після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби вони мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ.

22 травня Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів тривав до 27 травня.

2 червня Степанов заявив, що проведе протягом дня співбесіди з кандидатами, яких відібрала кадрова служба.